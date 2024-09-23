افتتاح مرافق عدلية في تاجوراء

افتتحت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة ابراهيم، عدداً من المرافق العدلية في تاجوراء.

وبحسب ما نشرت وزارة العدل، “شملت المرافق، افتتاح فرع مركز الخبرة القضائية والبحوث طرابلس في تاجوراء، مكتب الطب الشرعي تاجوراء، وكذلك مقر معهد الطب الشرعي في تاجوراء”.

هذا “ويأتي افتتاح هذه المرافق العدلية في اطار سياسة الوزارة لتوفير الخدمات في كافة المناطق والبلديات خدمة المواطنين وطالبي العدالة.

وحضر الافتتاح رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مصلحة التسجيل العقاري، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق وعدد من السادة اعضاء الهيئات القضائية والموظفين.