افتتاح مراكز جديدة لتسليم «أسطوانات الغاز» وتخفيف الازدحام

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط افتتاح نقطتي توزيع جديدتين مخصصتين لتسليم أسطوانات غاز الطهي للمواطنين، ضمن نطاق طرابلس المركز والمنطقة الغربية، في خطوة تستهدف تخفيف الازدحام وتسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا.

وأوضحت الشركة أن النقطة الأولى جرى تخصيصها داخل منطقة قرجي في العاصمة طرابلس، وتحديدًا بجانب مصحة الفردوس، بينما تقع النقطة الثانية داخل مركز توزيع الماية على الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى توسيع شبكة التوزيع وتقريب نقاط الاستلام من التجمعات السكانية.

ودعت شركة البريقة المواطنين الذين تلقوا رسائل نصية تأكيدية تخص هاتين المنطقتين إلى التوجه للمركز المحدد في الرسالة من أجل استكمال إجراءات استلام أسطوانات الغاز الخاصة بهم، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية المحددة لضمان انسيابية العمل داخل مراكز التوزيع.

وشددت الشركة على أن مهلة استلام الأسطوانة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ وصول الرسالة النصية للمواطن، موضحة أنها لن تتحمل مسؤولية أي طلب لم يُستكمل خلال الفترة المحددة.

وأكدت الشركة أنه مع انتهاء المهلة الزمنية المحددة دون حضور المستفيد، ستُسحب الأسطوانة تلقائيًا وتُعاد إلى رصيد مستودعات الشركة لإعادة توزيعها وفق آلية العمل المعتمدة.

كما طالبت المواطنين بضرورة إحضار هواتفهم المحمولة المسجل بها عند الحضور إلى نقاط التوزيع، لإبراز الرسالة النصية الخاصة بالاستلام والتحقق من البيانات قبل تسليم الأسطوانة.

ويأتي افتتاح مراكز التوزيع الجديدة في ظل مساعي شركة البريقة إلى تطوير آليات توزيع غاز الطهي، وتقليل الضغط على المستودعات الرئيسية، خاصة مع تزايد الطلب على الأسطوانات في عدد من المناطق خلال الفترات الأخيرة.

وتسعى الشركة من خلال التوسع في نقاط التوزيع إلى الحد من الازدحام وتخفيف معاناة المواطنين، عبر توفير مواقع أقرب وأسهل للوصول، بما يسهم في تسريع عمليات التسليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.