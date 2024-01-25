افتتاح مركز الإنماء الطبي في طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، مركز الإنماء الطبي في طرابلس.

ويحتوي المركز على 52 سريرا، و16 سرير عناية، إلى جانب غرف العمليات والعناية، والمختبرات، والصيدلية المركزية، والمرافق المكملة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبة اطلع على مكونات المركز من عيادات ومخابر وغرف عناية، واستمع لشرح واف من العناصر الفنية العاملة بالمركزعلى آلية العمل.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لاستكمال المشروعات الصحية والتعليمية، التي تحتاج البلاد لها، لافتا إلى جهود صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الصحة، وتعاونهم لإنشاء المراكز المتخصصة.

وبحسب الفريق الطبي، يختص المركز بالعلاج التلطيفي، والعنايات المطولة، ويُعدّ الأول من نوعه.

الدبيبة يفتتح مركز الإنماء الطبي بطرابلس #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يفتتح مركز الإنماء الطبي بـ #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٤