افتتاح مركز «تدريب وتطوير المرأة» في صرمان.. مشروع جديد يوفر برامج تعليمية ومهنية

افتتحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، رفقة الدكتور صلاح الجرماوي، رئيس فريق جائزة المرأة الملهمة، مركز تدريب وتطوير المرأة بمدينة صرمان، بجانب السجل المدني، بحضور رئيس المجلس التسييري عبدالمجيد علي إنتيشة، وعضوة المجلس عن المرأة أسمهان أبومليانه، ومديرة المركز هناء الهادي.

ويهدف المركز إلى تمكين النساء وتطوير مهاراتهن في مختلف المجالات، ويقدم برامج تدريبية تشمل الحياكة والتطريز، الطهي وصناعة الحلويات، ودورات في الحاسب الآلي، إلى جانب برامج لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكدت الوزيرة الطرمال أن افتتاح المركز يأتي ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتمكينها من اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المركز سيباشر عمله فورًا في تدريب النساء بمدينة صرمان.

ويعكس المشروع التزام الدولة بدعم المرأة الليبية وتوفير بيئة تعليمية ومهنية تساعدها على التطور وتحقيق طموحاتها في مختلف المجالات.