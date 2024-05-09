افتتاح مركز خدمة المواطن في مقر بلدية طرابلس المركز

افتتحت بلدية طرابلس المركز، أمس الأربعاء، مركز لخدمة المواطن بمقر البلدية، في إطار برنامج دعم البلديات في ليبيا، المنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.

وأكد عميد بلدية طرابلس المركز ابراهيم الخليفي، إن هذا العمل يعد خطوة هامة في تعزيز التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، وسيسهم في إنجاز خدماتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأشار عميد البلدية إلى أن المركز يعكس التزام البلدية بتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشدداً على أن المركز سيعمل على مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، وسيسهم في بناء جسور الثقة بين البلدية والمواطنين، وتعزيز العلاقة المشتركة بينهم.

حضر افتتاح المركز، رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب القطوس، ومراقب الخدمات المالية طرابلس عيسى المختار، ونائب السفير الألماني اسفن كروسبه، والمدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وأعضاء المجلس البلدي .