افتتاح مركز للعزل الصحي بمدينة مصراتة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن افتتاح، مركز للعزل الصحي بمنطقة زريق بمدينة مصراتة، مساء الأربعاء، خاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بسعة سريرية بلغت (16) سرير.

وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي بناءً على التعليمات العاجلة والمباشرة من سمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان.

هذا وقد تم صيانة مصنع الأوكسجين بالمركز وتزويده بخزان لحفظ غاز الأكسجين.

وباشر المركز أمس الأربعاء، باستقبال أول حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم توفير عناصر طبية وطبية مساعدة بالمركز، مستعدة للعمل وجاهزة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في الرفع من السعة السريرية بأقسام العزل في ليبيا.

في غضون ذلك، أكد مدير المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة محمد الفقيه، أن أغلب الإصابات الواردة إلى مركز عزل الأورام حادة بسبب البقاء مدة طويلة للعلاج في المنزل.

وأضاف الفقيه في مؤتمر صحفي مشترك مع المجلس البلدي مصراتة، أن نسبة الإصابات وصلت إلى أكثر من 60% من إجمالي الحالات التي تم فحصها، مشيرا إلى أنهم يعملون على زيادة عدد أسرة العناية في كافة المراكز الصحية لتسطيح منحنى الإصابات وتقليل نسبتها.

ودعا مدير المعهد القومي لمعالجة الأورام مصراتة جميع المواطنين إلى تلقي اللقاح فورا لتجنب الزيادة في الإصابات، وأكد أنهم سيشرعون في افتتاح مراكز عزل بمركز مصراتة الطبي ومستشفى الأمراض الصدرية ومدينة تاورغاء.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي مصراتة علي الناظوري، إنه تم التغلب على أزمة نقص الأكسجين في البلدية، وحث كل المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا حفاظا على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جهته قال عضو فريق الرصد والاستجابة السريعة إسماعيل أبو زيد، إن أزمتهم الأساسية تتمثل في نقص عدد أفراد فريق الرصد والاستجابة مع ازدياد أعداد الإصابات، وأشار إلى أن الزيادة مخيفة وقد وصلت إلى 57%.

وفي سياقٍ ذي صلة، طالب مدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل مصراتة نوري بالحاج، وزارة الصحة بتوفير المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية لمجابهة جائحة كورونا والتعجيل بدفع مستحقات المعنيين.