افتتاح مشغل الزّي المدرسي بمراقبة تعليم الخمس

افتتح وزير التعليم المُكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأحد، مشغل للزّي المدرسي بمقر مدرسة الوحدة العربية بمراقبة تعليم الخمس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الافتتاح يأتي ضمن خطة وزارة التعليم للاستفادة من المُحالين للاحتياط العام من التخصّصات غير التربوية، في مشاريع داعمة للعملية التعليمية.

وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النوّاب عن مدينة الخمس كمال الشلبي، وعميد بلدية الخمس بشير الحنش، ومستشار الوزير ومدير مكتب شؤون الوزارة عبد الفتاح الفاضلي، ومدير إدارة الاحتياط العام الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومراقب تعليم الخمس عادل البركي، ورئيس جامعة المرقب شكري الدبار، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام بالمراقبة والمعلمين وأهالي المنطقة.

وبهذه المناسبة قدّم الوزير تحياته وشُكره وامتنانه لكل العاملين بهذا المشغل، دعماً منهم لأولياء الأمور بتوفير الزّي المدرسي بأسعار مناسبة، مؤكداً على أن الوزارة ستكون داعمة لهذا المشغل، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية من خلال الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، مشيداً بجهود المجلس البلدي ومراقبة تعليم الخمس.

ويعد افتتاح هذا المشغل ضمن أحد المشاريع الاستثمارية التي أقرها مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي التابع لمراقبة تعليم الخمس.