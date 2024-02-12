افتتاح معرض «آزر» لدعم المشاريع الصغرى

انطلقت أمس فعاليات معرض ” آزر ” لدعم المشاريع الصغرى، الذي تنظمه بلدية طرابلس المركز وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، بمشاركة أكثر من 30 مشروعا في مختلف المجالات.

ويهدف المعرض إلى التعريف بقطاع المشاريع الصغرى وتبادل الأفكار والتجارب بين أصحاب المشاريع و رواد الاعمال، وإيجاد أدوات تمويل تساعد على دعم وتطوير القطاع.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، في كلمة أثناء الافتتاح على ضرورة دعم المشاريع الصغرى وتبنيها من قبل أصحاب الأعمال، وتشجيعهم للنهوض بالصناعة المحلية.

ورحب الوزير بالمشروعات والافكار الجديدة التي يقدمها الشباب للحصول على الدعم، داعيا لدعم المشاريع الأسرية لربات البيوت وإعطائهم تراخيص داخل البيوت للإنتاج والمساهمة في نمو الاقتصاد، كما طالب كل غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق بتبني مجموعة من أصحاب المشاريع الصغرى ودعمهم لإنجاح مشاريعهم.

حضر افتتاح المعرض عميد بلدية طرابلس المركز ابراهيم الخليفي ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور سعد الحنيش ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الحكم المحلي أحمد النماري ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبو ستة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى .