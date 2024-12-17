افتتاح معرض الكتاب في «جامعة الزيتونة»

في إطار فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الإعلام، افتتح بمدرج جامعة الزيتونة في ليبيا، معرض الكتاب، الذي يعكس التزام “جامعة الزيتونة” بتعزيز ثقافة القراءة والتعلم المستمر في مجالات الإعلام الأكاديمي والممارسة العملية”.

وأعلنت اللجنة الإعلامية للمؤتمر لصحيفة “الأنباء الليبية”، “أن المعرض جاء بتنظيم من كلية الإعلام في ترهونة، وبالتعاون مع إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة الزيتونة، ويضم المعرض أكثر من ستمائة وخمسين كتابا متنوعا في مجالات الإعلام المختلفة مثل الصحافة، السينما، العلاقات العامة، والإخراج الإذاعي”.

هذا ويتواصل المعرض حتى يوم غد، “ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الإصدارات الأكاديمية والمهنية في تخصصات الإعلام”.

ويهدف المؤتمر إلى إرساء قواعد البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال عبر استعراض نحو 20 ورقة بحثية خلال يومين، ويشهد مشاركة ممثلين من الدول العربية وعلى رأسها الجزائر وفلسطين والعراق، إضافة إلى باحثين ليبيين قادمين من خارج البلاد.