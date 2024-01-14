افتتاح معرض الكتاب في جامعة وادي الشاطئ

انطلقت بجامعة وادي الشاطئ أمس، فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب تحت عنوان “نافذة على الثقافة والمعرفة في فزان” .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس جامعة الشاطئ عبدالسلام المنانى، قوله ” أن المعرض يهدف لتعزيز الثقافة القرائية بين الطلاب والأساتذة والمواطنين، وتوفير فرصة للتعرف على آخر المستجدات في عالم الكتاب والنشر” لافتا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه دور العرض والمكتبات في دعم المعرفة والإبداع وتعزيز التنوع الثقافي.

من جانبه بين مدير إدارة المكتبات الدكتور احمد جمعة، أن المعرض يستمر حتى السابع عشر من شهر يناير الجاري, ويعتبر نافذة على الثقافة والمعرفة في فزان، ويسهم في إثراء الحياة الفكرية والأدبية والفنية للمجتمع المحلي.

ويشارك في المعرض العديد من دور النشر والمكتبات من مدن سبها وطرابلس وغيرها من المدن الليبية، ويبلغ عدد العناوين المشاركة ألف عنوان في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية.