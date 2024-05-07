افتتاح معرض بنغازي «للاتصالات والاقتصاد الرقمي»

افتتحت وزارةُ الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، معرض وملتقى بنغازي للاتصالات والاقتصاد الرقمي في دورته الثالثة.

وبحسب ما نشرت الحكومة الليبية على صفحتها الرسمية، “يقام الملتقى في أرض معارض الهواري في مدينة بنغازي ابتداءً من الساعة 11:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً خلال الفترة من 6 حتى 9 مايو الجاري”.

ووفق البيان، “يجمع المعرض أبرز الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والتي أتاحت لزواره أحدث التقنيات والحلول التجارية المبتكرة في هذا المجال”.

هذا وخصصت الوزارة “رابط التسجيل المجاني التالي لزيارة المعرض: ‏https://bcde-ex.ly/، والذي يتيح للحضور الحصول على رمز QR الخاص عند التسجيل، لإظهاره عند زيارة المعرض عبر الهواتف المحمولة”.

يذكر أنه حضر حفل الافتتاح، إلى جانب وزير الاتصالات والمعلوماتية أ. سالم الدرسي، كلُّ من وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، ووزير الدفاع إحميد حومة، ووزير التعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير المواصلات والنقل م. عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الاستثمار السيد علي السعيدي، ووزير الكهرباء د.عوض البدري، و عميد بلدية بنغازي م. صقر بوجواري، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد مسعود، وكل من القنصل المصري، والقنصل الإيطالي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية تفتتح معرض وملتقى بنغازي للاتصالات والاقتصاد الرقمي بنغازي | 06 مايو 2024… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ٦ مايو ٢٠٢٤