افتتاح معرض صنع في الجزائر بالعاصمة طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، معرض “صنع في الجزائر” والمقام على أرض المدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من الوزراء، والسفير الجزائري المعتمد لدى ليبيا، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة، وعدد من رجال الأعمال الليبيين والجزائريين.

وتقدم الدبيبة في مستهل كلمته، بالشكر لغرفتي الصناعة والتجارة والزراعة الليبية الجزائرية لاستمرار جهودهم في خلق شراكة بين القطاعين الخاصين من كلا البلدين.

وقال رئيس الحكومة إن رجال الأعمال الليبيين والجزائريين لم يتوقفوا عن مواصلة العمل المشترك والذي يتطلب إرادة سياسية قوية لإنجازه.

وأضاف الدبيبة: “إننا في حكومة الوحدة الوطنية لمسنا حرص الجزائر ورئيسها عبد العزيز تبون أن تكون ليبيا بلدًا مستقراً، ومناشط الجزائر الشقيق في كافة المحافل الدولية كانت داعمة لهذا التوجه”.

وأشار إلى إن الشراكة القوية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد عدد من الدول الأفريقية المجاورة، والعمل على إنشاء مناطق تبادل حرة بين البلدين سيجعل من هذه المناطق مصادر خير ونماء لصالح الشعبين الشقيقين.

وتابع الدبيبة: “إننا في حكومة الوحدة الوطنية سنعمل على إطلاق إجراءات خاصة تعزز الجهود المبذولة تتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والتفكير في إطلاق خط بحري يربط بين المواني الليبية والجزائرية”.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ختام كلمته، أصحاب الشركات ورجال الأعمال الليبيين إلى التوجه للسوق الجزائري والبحث عن فرص للاستثمار هناك، متعهدًا بالتواصل مع الجانب الجزائري للوصول إلى ترتيبات واضحة وعملية تتعلق بتسهيل التنقل ودخول البضائع بين البلدين”.

وهذا اجتمعت أهم الشركات الجزائرية في العاصمة طرابلس، وذلك لتُعرّف بخدماتها ومنتجاتها، ولتضع بين أيدي رجال الأعمال والمستثمرين فرص لن تعوض، من خلال فتح باب بناء شَرَكات مهمة وتبادل تجاري واسع النطاق.

يُشار إلى أن المعرض سيقام بمقر المدينة الرياضية طرابلس في الفترة من 6 وحتى 9 يونيو برعاية شركة النخلة المضيئة.