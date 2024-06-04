افتتاح معرض «صنع في الجزائر» في العاصمة طرابلس

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج الدورة الثالثة لمعرض “صنع في الجزائر”، أمس الاثنين على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأشار الوزير الحويج في كلمته، إلى أهمية فتح آفاق التعاون مع الجزائر، وخلق فرصة حقيقة للشراكة بين القطاع الخاص المحلي والجزائري، مؤكداً تقديم التسهيلات لفتح فروع للشركات الجزائرية، واعتماد الوكالات التجارية لها مما يسهم في تعزيز الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتشهد النسخة الثالثة من معرض صنع في الجزائر، مشاركة أكثر من 90 شركة جزائرية بمختلف المجالات، وتستمر فعالياته حتى 6 يونيو الجاري.

ويعقد على هامش فعاليات المعرض، الصــالون الاقتصــادي “منصة للاستثمار والتطوير المصاحب لمعرض صنع في الجزائر”، ويجمع بين مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية ويشكل فرصة لتنمية التعاون الاستثماري.