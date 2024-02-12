افتتاح معرض ليبيا الدولي لأركان البيت

افتتح على أرض معرض طرابلس الدولي أمس الأحد، معرض ليبيا الدولي لأركان البيت، في دورته الثانية، بمشاركة 40 شركة محلية ودولية من مصر ، تونس ، تركيا ، الجزائر، متخصصة في المستجدات الحديثة في مجال المنتجات المنزلية.

وقام زير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بجولة في أروقة المعرض، رفقة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض المهندس عصام العول، و رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ومدير عام معرض طرابلس الدولي اسلام جعفر وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

وتستمر فعاليات المعرض الذي تنظمه شركة المجال لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 11 حتى 14 فبراير 2024.