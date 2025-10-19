طرابلس تحتفل بيوم الأمم المتحدة.. افتتاح معرض «نبني مستقبلنا معاً»

شارك ممثلو فريق الأمم المتحدة القطري في ليبيا، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين وسفراء دوليين وجمهور غفير، في افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية «نبني مستقبلنا معًا» الذي أُقيم في دار إسكندر للفنون بالعاصمة طرابلس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة هانا تيتيه.

ويأتي المعرض احتفالًا بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، حيث يسلط الضوء على الشراكة الممتدة بين الأمم المتحدة والشعب الليبي، ودورها في دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

ويُعد يوم الأمم المتحدة، الموافق 24 أكتوبر من كل عام، مناسبة لإحياء ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945، وهو التاريخ الذي شهد تأسيس المنظمة رسميًا.

وتُعد ليبيا من أوائل الدول التي نالت استقلالها عبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة هانا تيتيه التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل من خلال مبادرات متعددة في جميع أنحاء البلاد لدعم الأفكار والمهارات والمواهب الليبية.

وقالت: “من خلال العديد من المبادرات في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك الممثلة هنا اليوم في هذه القاعة، تقف الأمم المتحدة معكم: تدعم وتساعد أفكاركم ومعارفكم ومهاراتكم على النمو، إن مقياس نجاحنا لن يكون بعدد الحواجز التي نزيلها معًا، بل بعدد الفرص التي نخلقها معًا”.

ويُبرز المعرض، من خلال صوره وقصصه، أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والمجتمعات الليبية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، والشباب، والحوار المجتمعي، والتنمية الاقتصادية.