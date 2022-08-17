افتتاح مقر الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية بطرابلس

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، مقر الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية في طرابلس، وعدد من الكليات المتخصصة التابعة لها، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية.

وتجول المنفي داخل مقر الأكاديمية، وكلياتها والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل الايضاح، وأصناف التدريب المختلفة، ومكتبة ورقية، وأخرى إلكترونية، من أجل مواكبة التطور الاستراتيجي، وإعداد الكوادر العلمية، وتطوير أدائها العملي والعلمي، واستمع إلى شروح وافية عن الخطط العلمية الدراسية والمهنية التي تستعد الأكاديمية والكليات التابعة لها لتنفيذها.

وتهدف هذه الأكاديمية لتأهيل وتطوير مهارات الضباط المتميزين وإعدادهم لتولي مناصب عليا بالجيش الليبي، وكذلك الاهتمام بالدراسات ذات العلاقة بالأمن القومي والدفاع، وتنظيم وعقد الملتقيات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالإستراتيجيات الداخلية والخارجية للدولة الليبية، بالإضافة إلى عملها على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الأكاديميات العسكرية الإقليمية والدولية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ويتكون الهيكل التنظيمي للأكاديمية من كليات الحرب العليا والدفاع الوطني ومراكز للدراسات الإستراتيجية، والتوثيق والمعلومات، وأقسام للشؤون التعليمية، واللغات والترجمة والشؤون الإدارية.

وستمنح الأكاديمية الشهادات والدرجات العلمية في مجالات (زميل كلية الحرب العليا، زميل كلية الدفاع الوطني، زميل الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الإستراتيجية، ودكتوراة الفلسفة في العلوم العسكرية ودكتوراة الفلسفة في الإستراتيجية القومية).