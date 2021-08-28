افتتاح مقر الدعم المركزي في منطقة صلاح الدين بطرابلس

افتتح وزير الداخلية لواء خالد مازن، اليوم السبت، مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز بعدما تعرض لأضرار نتيجة الحرب في جنوب العاصمة طرابلس.

وشارك في الافتتاح مدير الإدارة عميد محمد فتح الله، وعدد من رؤوساء الفرع والمكاتب وضباط بالإدارة.

وعقد الوزير اجتماعاً، على هامش هذه الزيارة، مع مدير الإدارة، نوقش خلاله سير العمل بالإدارة بكافة فروعها ومكاتبها والأعمال التي قامت بها من خلال المهام المكلفة بها في دعم وإسناد الأجهزة ومديريات الأمن، وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وايجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق افضل النتائج للمحافظة على أمن الوطن والمواطن.

واستمع وزير الداخلية لشروح وملاحظات من قِبل مدير الإدارة حول جهود التي تقوم بها الإدارة بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى التراب الليبي في دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمناطق.