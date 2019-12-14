افتتاح مقر قيادة القوات التركية القطرية المُشتركة بالدوحة

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن العاصمة القطرية الدوحة، شهدت السبت، افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

وشارك في مراسم الافتتاح وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، ونظيره القطري غانم بن شاهين الغانم.

وبحسب “الأناضول”، فإن الوزير أكار ورئيس الأركان غولر والوفد المرافق وصلوا إلى ثكنة خالد بن الوليد التي افتُتحت قبل فترة وجيزة في الدوحة.

واستقبل وزير الدفاع القطري الوفد التركي العسكري؛ حيث جرى تنظيم مراسم استقبال عسكرية في الثكنة.

بعد ذلك، قص أكار وغولر والعطية والغانم شريط افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية.

وألقى أكار، كلمة في قاعة المؤتمرات في هذه المناسبة، شدّد فيها على أن تركيا تثبت دائما أنها الصديق وقت الضيق، حسب وصفه.

وتم توقيع بروتوكل تعاون بين البلدين في ختام المراسم، بحضور الوزيرين أكار والعطية.

ثم عقد الوزيران مباحثات ثنائية حضرها رئيسا أركان البلدين.

يُشار أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن في نوفمبر الماضي، من الدوحة انتهاء أعمال تشييد ثكنة خالد بن الوليد.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.