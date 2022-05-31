افتتاح مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أقيم اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، افتتاح مكتب لترحيل المهاجرين التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، وبحضور رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عميد عبد المنعم العربي، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وضباط وضباط الصف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها في الافتتاح، على أن تدشين هذا المكتب يأتي تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارة الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق المهاجرين.
كما أوضح الوزير أن وزارة الداخلية تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية، مؤكدا على أن افتتاح المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي وضعت في هذا الشأن.
وأثنى وزير الداخلية على المجهودات التي تبذل من قِبل مكونات وزارة الداخلية المعنية بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين استكمال اجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
يُشار إلى أن هذا المكتب يتيح التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
وزير الداخلية يفتتح مكتب ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس 31 مايو 2022م شارك وزير…تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الثلاثاء، ٣١ مايو ٢٠٢٢
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