افتتاح مكتب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أقيم اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، افتتاح مكتب لترحيل المهاجرين التابع لجهاز ‏مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، وبحضور رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة، ومدير إدارة ‏العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، والناطق الرسمي باسم وزارة ‏الداخلية عميد عبد المنعم العربي، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وضباط ‏وضباط الصف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.‏

وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها في الافتتاح، على أن تدشين هذا المكتب يأتي ‏تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارة ‏الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة ‏الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق ‏المهاجرين.‏

كما أوضح الوزير أن وزارة الداخلية تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف ‏تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية، مؤكدا على أن افتتاح ‏المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي ‏وضعت في هذا الشأن.‏

وأثنى وزير الداخلية على المجهودات التي تبذل من قِبل مكونات وزارة الداخلية المعنية ‏بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين ‏استكمال اجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

يُشار إلى أن هذا المكتب يتيح التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم إلى بلدانهم. ‏