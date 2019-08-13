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افتتاح مكتب دوريات مرور بمنفذ رأس إجدير الحدودي

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 أغسطس 2019 - 14:05
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مدير إدارة شؤون المرور التراخيص يفتتح مكتب دوريات بمعبر رأس إجدير

قام مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص العميد صبحي الشوشان، الاثنين، رفقة مدير منفذ راس إجدير الحدودي وعدد من الضباط بالإدارة، بافتتاح مكتب دوريات تابع لإدارة شؤون المرور والتراخيص بالمنفذ.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن العميد الشوشان تأكيده خلال الافتتاح أن المكتب جاء لزيادة التوعية المرورية للمسافرين وحثهم على اتباع قواعد وآداب المرور للحد من الحوادث واتباع الإشارات الإرشادية وزيادة في الوعي والتثقيف المروري.

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كما سيعمل المكتب على تسهيل عملية الحركة والتنقل والحد من معاناة المسافرين بين البلدين ليبيا وتونس.

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