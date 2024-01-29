افتتاح ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية

افتتح في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الإثنين، ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية، الذي ينظمه المصرف المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية ABC.

وأكّد الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال كلمة الافتتاح، أن تأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف ليبيا المركزي يهدف إلى تحقيق تطور سريع ومستدام للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الوحدة تسعى لتكون الرائدة في هذا المجال، خاصةً في مجال تحسين خدمة العملاء، وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمـي، وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية.

وأشار المحافظ إلى أن المُلتقى يمثل فرصة لشركات القطاع الخاص للاستفادة من وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، كونها ستقدم حلولا تلبـي احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وعبر الكبير عن دعم مصرف ليبيا المركزي لمبادرات ( اعرف زبونك EKYC ) و المدفوعات الفورية (Instant Payment) و مبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة( Open Banking)، عبر تأسيس مختبر للتقنيات المالية (Sandbox) يهدف إلى إحداث تغيير عن طريق تجربة التقنيات الحديثة والمتطورة والأفكار الابتكارية.