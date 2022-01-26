افتتاح ملتقى بلديات الساحل الغربي في صرمان

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، ملتقى بلديات الساحل الغربي في مدينة صرمان، تحت شعار “توحيد الأيدي من أجل بناء المستقبل”، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، ومدراء الأمن ببلديات الساحل الغربي، وأعيان وحكماء هذه المناطق، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المنفي خلال الكلمة التي ألقاها، أن السيادة الليبية خط أحمر لا يمكن المساس بها من أي طرف، وأن المجلس الرئاسي يمثل وحدة التراب الليبي، وقد سعى بنجاح في وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإطلاق مفوضية وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات السيادية، أبرزها المؤسسة النقدية، متمثلة في مصرف ليبيا المركزي.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي، على دور بلديات الساحل الغربي، ممثلة في 12 بلدية، وخص بالذكر بلدية صرمان حاضنة الملتقى، متمنياً أن يكون هذا الملتقى مساراً جديداً لمشروع المصالحة الوطنية.