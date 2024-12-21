افتتاح ملتقى ليبيا الدولي «للطب والسلامة المرورية»

بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، وعدد من الوكلاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وقيادات الوزارة، والمهتمين والباحثين في مجالات السلامة المرورية والطب والإسعاف والطوارئ، افتُتح صباح اليوم السبت ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطب والسلامة المرورية.

ويهدف الملتقى “إلى تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية والإسعافية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لرفع كفاءة منظومات الطوارئ والاستجابة السريعة”.

هذا “وشهد الافتتاح حضوراً واسعاً من المختصين والخبراء، الذين ناقشوا الحلول المبتكرة والتجارب الدولية الرائدة في تقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات الصحية المرتبطة بها”.

وأكد الحضور “التزامهم بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، وتطوير البنية التحتية والخدمات ذات الصلة، مشيدين بدور الملتقى في نشر الوعي وتعزيز العمل المشترك بين مختلف القطاعات”.