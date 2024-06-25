افتتاح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مساء أمس الاثنين، أعمال ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية، في دورته السادسة عشر، على ارض معرض طرابلس الدولي.

وأشار وزير الصحة في كلمة الافتتاح، لتوجه الوزارة لحشد كل الإمكانيات من أجل العمل وفق خطط منهجية وعملية، تبدأ بتأهيل الكوادر الوطنية وصولًا إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

وأشار وزير الصحة إلى إن أبرز أولويات وزارة الصحة خلال المرحلة القادمة، هو دعم خطط الاستثمار بالكوادر الوطنية الطبية والتمريضية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والمخبرية، وتقنين الاستيراد بحسب الاحتياج والقوانين النافذة بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي.

وأعرب” ابوجناح ” عن استعداد الوزارة لفتح آفاق رحبة للتعاون مع شركاء فاعلين لتحقيق الاستثمار في التقنيات والابتكار، من خلال تطوير التقنيات الناشئة بهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية والحيوية، الذي يعد من أبرز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، والاستثمار في مجال بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، والتعليم الطبي والتدريب بغية تطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة ودعم برامج التعليم والتدريب الطبي.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية الرعاية الصحية وتأثيرها على الفرد والمجتمع كونها أحد أعمدة البناء الاقتصادي.

وأوضح وزير الاقتصاد، أن الهدف من انعقاد ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية الشاملة هو تقديم الأدوات والوسائل والاستشارات اللازمة لتعزيز صحة الأفراد البدنية والنفسية، للوصول إلى الرفاهية الاجتماعية في إطار الإمكانيات والقدرات المتاحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية هو استثمار في الاقتصاد الوطني.

ويأتي تنظيم ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية بدعم من وزارتي الصحة والاقتصاد والهيئة العامة للمعارض، خلال الفترة من 24-27 يونيو 2024 ، ويقدّم الملتقى الفرصة للمختصين والمهتمين للتواجد مع أفضل الاستشاريين والمختصين والأطباء، وأكبر الشركات والمؤسسات في مختلف مجالات القطاع الصحي الوطنية والدولية، والتعرف أكثر على أخر ما توصل إليه العلم في مجال الطب.

ويتضمن البرنامج العلمي للملتقى أكثر من 21 مجالًا طبيًا، بخبرات محلية ودولية تشمل: ورش عمل تفاعلية، ومحاضرات علمية، وحلقات نقاشية، وعيادات للكشف المجاني لكافة المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.