افتتاح منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم العبدلي، منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

ويأتي ذلك حرصاً على تخفيف المعاناة علي المواطنين أصحاب التقارير الطبية من ناحية الوقت والإجراءات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة واستجابة لمناشداتهم المستمرة لمدى حاجيتهم لهذا المستند المهم والذي يعتبر أبسط حقوقهم، بحسب ما أفاد مكتب الإعلام الأمني.

وبذلك سيتم طباعة الجوازات بمدينة بنغازي ويمكن للجميع الآن الحصول على جواز السفر.