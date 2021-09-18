افتتاح منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم العبدلي، منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
ويأتي ذلك حرصاً على تخفيف المعاناة علي المواطنين أصحاب التقارير الطبية من ناحية الوقت والإجراءات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة واستجابة لمناشداتهم المستمرة لمدى حاجيتهم لهذا المستند المهم والذي يعتبر أبسط حقوقهم، بحسب ما أفاد مكتب الإعلام الأمني.
وبذلك سيتم طباعة الجوازات بمدينة بنغازي ويمكن للجميع الآن الحصول على جواز السفر.
خِلال (60) دقيقه فقط يُمكنك إستخراج جواز سفرك ، وكيل وزارة الداخلية " فرج اقعيم العبدلي " يفتتح منظومة جوازات السفر…تم النشر بواسطة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية – حكومة الوحدة الوطنية في السبت، ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
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