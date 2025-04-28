افتتاح نقطة تعبئة فورية لـ«أسطوانات الغاز» في بنغازي لتعزيز الخدمات

شهدت مدينة بنغازي صباح اليوم، افتتاح نقطة التعبئة الفورية لأسطوانات الغاز المنزلي، بحضور مسؤولين بارزين وشخصيات رسمية.

وبحسب ما نشرت شركة البريقة لتسويق النفط، من بين الحضور فرج الجعيدي، عضو مجلس الإدارة لعمليات المناطق الوسطى والشرقية والإدارة العامة للتخطيط، والمهندس ونيس السعيطي مدير الإدارة العامة لقطاع الخدمات والشؤون الفنية، والمهندس صالح الزواوي مدير الإدارة العامة لعمليات المناطق الوسطى والشرقية، بالإضافة لمدير إدارة نقاط التعبئة بالمنطقة، وعدد من مدراء الإدارات الفنية والتنفيذية، ولفيف من الشخصيات الرسمية والضيوف.

وعبّر الحاضرون عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الذي يأتي في إطار خطة الشركة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الخدمات وتحقيق سهولة وانسيابية توفير الغاز المنزلي للمواطنين.

وأكد المسؤولون خلال كلماتهم “أن افتتاح هذه النقطة يعدّ خطوة حيوية تسهم في تلبية الطلب المتزايد وتعزز من استقرار سوق توزيع أسطوانات الغاز بالمنطقة”.

وجاءت هذه الخطوة امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها شركة البريقة لتسويق النفط، لضمان إيصال خدماتها الحيوية بجودة وكفاءة عالية إلى كافة أرجاء الوطن.

وفي ختام الافتتاح، قام الحضور بجولة ميدانية داخل نقطة التعبئة، استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلي عن آليات العمل المتبعة وأحدث التقنيات المستخدمة لضمان السلامة وجودة الخدمات المقدمة.