افتتاح وحدة القسطرة القلبية والشرايين بمركز مصراتة الطبي

أعلن مركز الطبي، اليوم السبت، عن افتتاح وحدة القسطرة القلبية والشرايين بقسم أمراض وجراحة القلب بالمركز.

وأجريت صباح اليوم، بوحدة القسطرة القلبية والشرايين 6 عمليات قسطرة، منها تركيب دعامات قلبية لحالات طارئة.

وأشار المركز إلى أن وحدة القسطرة القلبية والشرايين افتتحت بجهود إدارة مركز مصراتة الطبي وبدعم من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتين والإدارات بالوزارة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز بعد معاناة طويلة؛ ونوه بأن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج عمل الوزارة والحكومة في توطين العلاج بالداخل والتدريب أثناء العمل للكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية من خلال برنامج شراء الخدمة لتخفيف العبء على مئات المرضى الذين يتكبدون عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات.