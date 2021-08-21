افتتاح وحدة القسطرة القلبية والشرايين بمركز مصراتة الطبي

أعلن مركز الطبي، اليوم السبت، عن افتتاح وحدة القسطرة القلبية والشرايين بقسم أمراض وجراحة القلب بالمركز.
وأجريت صباح اليوم، بوحدة القسطرة القلبية والشرايين 6 عمليات قسطرة، منها تركيب دعامات قلبية لحالات طارئة.
وأشار المركز إلى أن وحدة القسطرة القلبية والشرايين افتتحت بجهود إدارة مركز مصراتة الطبي وبدعم من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتين والإدارات بالوزارة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز بعد معاناة طويلة؛ ونوه بأن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج عمل الوزارة والحكومة في توطين العلاج بالداخل والتدريب أثناء العمل للكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية من خلال برنامج شراء الخدمة لتخفيف العبء على مئات المرضى الذين يتكبدون عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات.
طبي مصراتة: افتتاح وحدة القسطرة القلبية والشرايين أجريت صباح اليوم السبت بوحدة القسطرة القلبية والشرايين بمركز مصراتة…تم النشر بواسطة MMC مركز مصراتة الطبي في السبت، ٢١ أغسطس ٢٠٢١
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