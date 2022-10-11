افتتاح ورشة عمل حول تأمين الانتخابات

افتُتِحت اليوم الثلاثاء، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ورشة العمل بعنوان (المهام والاختصاصات وتعزيز آليات التواصل) بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعن وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية لتدريب المنسقين الأمنين ورؤساء الغرف الفرعية والتي ستستمر على مدار 3 أيام متواصلة، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

وألقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الكلمة الافتتاحية ثمن فيها جهود وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية في المراحل السابقة من خلال الشبكة التي أُسست بين المفوضية ووزارة الداخلية في 24 من ديسمبر الماضي فيما يتعلق بتأمين المراكز الانتخابية والدوائر الفرعية، وأكد على العمل في استمرار التواصل والتنسيق بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصريبأن وزارة الداخلية الشريك الأول في إتمام العمليات الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الورشة فرصة لتدريب وتجسيد العمل المشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية.