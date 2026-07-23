افتتاح 4 مشروعات.. الحكم المحلي تبحث خارطة تحسين الخدمات في بني وليد

افتتحت وزارة الحكم المحلي، الأربعاء، أربعة مشروعات تنموية وخدمية في مدينة بني وليد، ضمن جهودها لدعم البلديات وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن المشروعات نُفذت بإشراف إدارة المشروعات التابعة للوزارة، وشملت صيانة مركز الحرس البلدي، وتعبيد أحد الطرق، وتنفيذ أعمال طلاء الخطوط العاكسة والبردورات، إلى جانب إنارة الطريق، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المظهر العام، ورفع كفاءة المرافق داخل المدينة.

وشهد مراسم افتتاح المشروعات وكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومدير إدارة المشروعات عبد السلام أبوفردة، ومدير مكتب الإعلام أمجد أبوخدير، بحضور عميد بلدية بني وليد عبد الحفيظ الرايس، وأعضاء المجلس البلدي، ومدير مديرية أمن بني وليد عبد السلام سليم، ومدير مستشفى بني وليد العام محمد الزبرة، إلى جانب عددٍ من مخاتير محلات بني وليد.

وعقب افتتاح المشروعات، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي اجتماعًا مع مسؤولي بلدية بني وليد، خُصص لمتابعة أبرز الاحتياجات الخدمية والتنموية، واستعراض التحديات التي تواجه سير العمل البلدي، إلى جانب بحث آليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار دعم التنمية المحلية وتعزيز دور البلديات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمل البلدي في مختلف المناطق.

تعمل وزارة الحكم المحلي في ليبيا على تنفيذ برامج تستهدف دعم البلديات وتطوير قدراتها الخدمية، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومتابعة احتياجات المدن والمناطق، بهدف تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.