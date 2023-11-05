افتتاح 6 أقسام جديدة بمركز مصراتة الطبي

افتتح رئيس ‎حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 6 أقسام جديدة بمركز مصراتة الطبي، بحضور وزير الصحة المُكلّف رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الصناعة والتعدين، وعميد وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس أعيان وحكماء المدينة.

وأكد الدبيبة في كلمة له خلال الافتتاح، عمل الحكومة على تحقيق الهدف المنشود الذي تكفلت به من خلال إصلاح القطاع الصحي الذي شهد اهمالاً كبيراً طيلة العقود الماضية، من خلال خطة الحكومة لتوطين العلاج بالداخل.

هذا وستدخل أقسام أمراض وجراحة القلب، والعناية الفائقة، والعمليات الرئيسية، وإيواء الجراحات التخصصية، والتشخيصي، وعلاج وغسيل الكلى، ضمن عمل المركز الرسمي لتقديم خدماته لجميع المواطنين من مختلف المناطق.

ويعمل مركز مصراتة الطبي المرجعي في المنطقة الوسطى بكل التخصصات الطبية، وبسعة 600 سرير، و15 غرفة للعمليات.

كما أشار الدبيبة إلى صيانة مستشفيات مركزية، منها (الكفرة بسعة 120 سريرا، وزليتن بسعة 350، وزوارة بسعة 391، وبني وليد بسعة 240، والعيون طرابلس بسعة 230، والقلب مصراتة 120، والعجيلات 180، والأطفال طرابلس 230، والخمس 118، ضمن خطة عودة الحياة لملف الصحة).

#فيديو | كلمة رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة خلال مشاركته في افتتاح 6 أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي بتخصصات العناية الفائقة، وقسم العمليات الرئيسية، وقسم أمراض وجراحة القلب، وقسم إيواء الجراحات التخصصية، وقسم علاج وغسيل الكلى، والقسم التشخيصي. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ٤ نوفمبر ٢٠٢٣