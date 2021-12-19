«افحيمة»: مجلس النواب ليس معني بإعلان تأجيل الانتخابات

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إنّ مجلس النواب ليس معني بإعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه وهو 24 ديسمبر.

وذكر افحيمة أنّ ملتقى الحوار السياسي وبمساعدة البعثة الأممية هي من أعلنت موعد 24 ديسمبر كموعد سياسي مفترض لاجراء الانتخابات في البلاد، مشيرا إلى أنّ المفوضية اعلنت مقدرتها الفنية على اجراء الانتخابات في هذا التاريخ و هي التي عليها أن تعلن اعتذارها على عدم قيامها بالانتخابات.

وأضاف افحيمة بعد انقضاء الموعد المحدد في 24 ديسمبر سيكون لمجلس التواب موقفا يعلن فيه حزمه من الاجراءات حيال ذلك، مشيرا إلى أنّ مجلس لن يعلن عن تأجيل الانتخابات.

وأشار افحيمة إلى أنّهم سيجتمعون بعد 24 ديسمبر ليعلن عن تعذر اجراء العملية الانتحابية، وأنّه قد يعلن لليبيين الاسباب الوارده في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات وعلى رأسها المفوضيه العليا للانتخابات و يضع جميع المؤسسات امام مسؤولياتها.