«افحيمة»: موعد الاقتراع في 24 من ديسمبر لم يُحدّده النواب

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمة إنّ تحديد موعد الانتخابات في 24 من ديسمبر لم يصدر به قرار رسمي من مجلس النواب حتى الآن.

وأوضح افحيمة، أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تقدّم مقترح موعد يوم الاقتراع لانتخابات الرئاسة إلى مجلس النواب، بناء على المادة رقم 1 من القانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

وأشار افحيمة، أنّ موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة، يحدّد بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح الذي يقدّم من المفوضية العليا للانتخابات.

الجدير بالذكر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن وصل عدد المترشحين للرئاسة إلى 98 مترشحا، معلنة تقدم أول امرأتين بملفيهما للترشح.