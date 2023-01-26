اقتحام جنين.. ارتفاع عدد الشهداء.. وإعلان الحداد في الأراضي المحتلة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية صباح الخميس.

وعلى مدار أربع ساعات، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، خلفت 9 شهداء وعشرات الجرحى، ودمارا كبيرا في المباني والممتلكات.

ونقلت وكالة الأناضول عن السكان ومسؤولون أن المخيم شهد معركة حقيقية نفذها الاحتلال الإسرائيلي، مستخدما خلالها الرصاص الحي والقذائف وطائرات مسيرة، ومركبات مصفحة.

وخلفت العملية العسكرية الإسرائيلية دمارا في البنية التحتية للمخيم، ودمرت مبان ومركبات، في حين يبدوا الدمار في كل مرافق المخيم، وشوهد عدد كبير من المركبات المدمرة في المخيم.

من جانبه، أعلن رئيس السلطة التنفيذية محمود عبّاس يُعلن الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام عقب أحداث جنين، داعيا القيادة إلى اجتماع طارئ.