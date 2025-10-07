اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.. حريق وتماثيل مدمرة

شهد مبنى الكابيتول في ولاية واشنطن، واقعة مروعة بعدما اقتحم رجل المبنى وحطم باباً زجاجياً، وأضرم النار في سجادة تاريخية وعلم، وأسقط تمثالين نصفيين لجورج واشنطن ومارتن لوثر كينج جونيور، قبل أن تتمكن شرطة الولاية من توقيفه.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، كريس لوفتيس، أن المشتبه به يعاني من مشكلات نفسية، وأودع سجن مقاطعة ثورستون بتهم تشمل السطو والحرق العمد والتخريب المتعمد من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن تصرفاته “متعمدة للغاية، لكنها نابعة عن أزمة صحية نفسية”.

وذكرت التقارير أن الرجل أوقف سيارته في حديقة الزهور أمام المبنى، ولاحظه موظف من إدارة الخدمات العامة فأبلغ الشرطة، ثم دخل المبنى عبر نافذة في الطابق الأرضي، وحمل مطرقتين أثناء تجواله في الطوابق العليا، ما تسبب في أضرار كبيرة للمقتنيات والديكور الداخلي.

ونقلت تصريحات نائب حاكم الولاية، ديني هيك، أن الأعلام على جانبي القبة أُسقطت وأُحرق أحدها، كما دُمرت السجادة الأصلية التي تعتبر كنزاً تاريخياً، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالتماثيل والنصب داخل المبنى.

الحادث أثار حالة من الاستنفار لدى السلطات المحلية، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة الدوافع الكاملة وراء هذا الهجوم وضمان حماية المبنى من أي أعمال تخريب مستقبلية.