اقتصاد «الوفاق» تبحث دور البلديات في انسياب السلع وتوزيعها

أشار الوزير لأهمية دور البلديات في المرحلة الحالية وضرورة التعاون. [وزارة الاقتصاد]

استقبل وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاف علي العيساوي، الخميس بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، كل من عميد بلدية جنزور فرج عبان، وعميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، ممثلين عن لجنة الأزمة المُشكلة على مستوى البلديات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار التعاون والمشاركة في وضع التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير لأهمية دور البلديات في المرحلة الحالية وضرورة التعاون والتكاتف لمواجهة الأزمة التي أثرت على العالم وتسببت في نشوء أزمة عالمية في سلاسل التوريد.

كما أشار وزير الاقتصاد إلى الحاجة الملحة والعاجلة لفتح منظومة الاعتمادات المستندية بمصرف ليبيا المركزي لتوفير حاجيات الليبيين، ودور البلديات في متابعة انسياب السلع وتوزيعها في إطار البلدية ومكافحة كافة أشكال الاحتكار والمضاربة والإخفاء المتعمد للسلع والبضائع والتلاعب بأسعارها.

وأثنى العيساوي على مجهودات البلديات والإجراءات التي تقوم بها خلال الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا نتيجة لتلك الجائحة.

من جانبه أفاد عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بأن الوزير وافق على المقترح المقدم من البلديات و المتعلق بدعم أي قرار للأمن الغذائي، والذي سيضمن استمرار تدفق مخزون المواد الغذائية.

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