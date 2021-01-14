اقتصاد «الوفاق» تبحث سير العملية الإنتاجية بالمخابز

بحث وزير الاقتصاد والصناعة المُكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري، خلال اجتماعاً عقده اليوم الخميس، مع رئيس نقابة الخبازين، بحضور مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة، سير العملية الإنتاجية بالمخابز وتوفر مادة الدقيق لديها.

وتم خلال الاجتماع بحث مدى توفر القمح والدقيق لدى المطاحن والمخابز وإمكانية الإسراع في توريد المخزون الكافي من القمح، والتزام المخابز بضوابط تصنيع الخبز وأسعاره المقررة من الوزارة.

وشدّد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بقرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020م بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره ومتابعة تنفيذه من قِبل الجهات الضبطية.

كما رئيس نقابة الخبازين على التواصل المستمر مع المخابز والالتزام بقرار الوزير بشأن ضوابط تصنيع الخبز وتحديد أسعاره.