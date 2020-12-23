اقتصاد «الوفاق» تبحث سير العملية الإنتاجية بشركات مطاحن الدقيق

بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، سير العملية الإنتاجية بشركات مطاحن الدقيق ومخزون القمح المتوفر لديها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد، اليوم الأربعاء، بحضور مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة، ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، وعدد من شركات مطاحن الدقيق العامة والخاصة ورئيس وأعضاء نقابة الخبازين.

وناقش الحضور خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق والأعلاف في عملها وسُبل تذليلها وبحث الآلية المناسبة لضمان استمرار العملية الإنتاجية وانسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.

وأوضح رجب خليل وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد، أن الوزارة على تواصل مستمر مع المجلس الرئاسي بهذا الشأن وتعمل على حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه شركات مطاحن الدقيق أهمها فتح منظومة الاعتمادات التي لها تأثير مباشر من خلال توريد القمح و الدقيق.

كما أكد الوكيل أن الاجتماع خلص بجملة من التوصيات التي سيتم إحالتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي تهدف إلى توفير احتياطي من هذه المادة المهمة والإستراتيجية لدى شركات مطاحن الدقيق العامة والخاصة لضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي بشكل طبيعي واستمرار عمل المخابز وفق قرار وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020م بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.