اقتصاد «الوفاق» تشرع في حصر الشركات العامة المتعثرة

عقدت اللجنة المُكلفة بحصر الشركات المتعثرة اجتماعها الأول، بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة آلية عمل اللجنة وسُبل تنفيذ مهامها.

وقال رئيس اللجنة مصطفى قداره، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأول آلية عملها بما يضمن تنفيذ مهامها وفق قرار تشكيلها وذلك بتكليف فرق عمل تتولى حصر الشركات المتعثرة و تقييمها والوقوف على وضعها المالي والقانوني وحصر العمال.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري، أصدر في وقت سابق، القرار رقم 205 لعام 2020 بشأن تشكيل لجنة برئاسة وعضوية وزارة الاقتصاد والصناعة، وعضوية اللجنة العليا للشركات المتعثرة، ومستشار قانوني عن الشركات المتعثرة تتولى حصر الشركات المتعثرة وحصر العمالة وتقديم مقترح لمعالجة أوضاعهم وإعادة تقييم الشركات التي يمكن الاستفادة منها أو التي يتم إحالتها للتصفية.