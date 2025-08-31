اكتب كما تحب.. واتساب يطلق أداةً لـ«الذكاء الاصطناعي» لصياغة الرسائل

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم “مساعدة الكتابة”، تتيح للمستخدمين إعادة صياغة رسائلهم، تدقيقها، أو تعديل نبرتها بما يتناسب مع السياق، دون المساس بخصوصية المحتوى.

وتعتمد الخاصية على تقنيات المعالجة اللغوية المتقدمة من شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لتطبيق واتساب، بحيث يمكن للمستخدم الحصول على اقتراحات للرسائل المكتوبة بأسلوب احترافي، طريف، داعم، أو بصياغة جديدة، دون الحاجة لإرسال الرسالة الأصلية إلى واتساب أو ميتا. هذا يعني أن الخصوصية تظل محفوظة تمامًا حتى عند استخدام الأداة.

واستعرضت واتساب الخاصية الجديدة عبر مثال عملي، إذ قدّم المستخدم رسالة بسيطة تقول: “من فضلك لا تترك جواربك المتسخة على الأريكة”. وقامت أداة “مساعدة الكتابة” بتحويل الرسالة إلى عبارات مبتكرة مثل:

“من فضلك لا تجعل الأريكة مقبرة للجوارب”

“خبر عاجل: تم العثور على جوارب على الأريكة. أرجوك انقلها”

“يا خبير الجوارب، سلة الغسيل في هذا الاتجاه!”

وتهدف واتساب من خلال هذه الميزة إلى توفير وسيلة مباشرة داخل التطبيق تساعد المستخدم على كتابة رسائل أفضل، بدلًا من اللجوء إلى تطبيقات خارجية مثل شات جي بي تي.

ورغم المزايا الواضحة، يشير خبراء إلى أن هذه الخاصية قد لا تناسب الجميع، إذ يفضل بعض المستخدمين الاحتفاظ بالطابع الشخصي والصادق لمحادثاتهم مع الأصدقاء والعائلة، حيث إن استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة رسالة رسمية يختلف كثيرًا عن رسالة شخصية.

ويتمكن المستخدمون من الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على رمز القلم الجديد الذي يظهر عند كتابة أي رسالة داخل التطبيق، وقد بدأت الخاصية في العمل باللغة الإنجليزية في دول محددة منذ الأربعاء الماضي، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل مزيدًا من اللغات والأسواق.