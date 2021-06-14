اكتشاف أثري جديد في ساحل الجبل الأخضر

أعلنت مصلحة الآثار الليبية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أثري جديد، في منطقة ميراد مسعود في ساحل الجبل الأخضر شرق ليبيا، يتمثل رسومات صخرية.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه ورود بلاغ بوجود كهف كبير على شاطئ البحر في منطقة ميراد مسعود به رسومات صخرية، توجه مكتب آثار طلميثة ومراقبة آثار توكرة إلى عين المكان، حيث تبين ـنه كهف كبير يتكون من 3 فتحات محفورة فى الصخر، يقع شرق موقع العقلة بحوالي 2كم وعلى حافة وادي المعروف باسم وادي الشويعر من الجهة الغربية وهو يطل على البحر مباشرة وله طريق منقور فى الصخر من الجهة الشرقية.

ويوجد في الكهف رسومات صخرية متمثلة فى أشكال آدمية وحيوانية والكثير من الكسر والبقايا الحجرية والعظام مثل (الفؤوس والسهام الحجرية)، وكل هذه الدلائل تشير أن هذا الموقع يرجع لفترة ما قبل التاريخ، ومن المحتمل أن يكون هذا الموقع اكتشافا جديدا.

# اكتشاف اثري جديد .. ميراد مسعود .. رسومات صخرية . بعد البلاغ الذي وردنا من سيادة/المقدم زائد صالح مسعود. بأنه يوجد… تم النشر بواسطة ‏مصلحة الآثار الليبية‏ في الاثنين، ١٤ يونيو ٢٠٢١