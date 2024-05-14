اكتشاف أثري كبير في مصر

أعلن باحثون مصريون عن اكتشاف هيكل جديد ضخم، بجوار “هرم خوفو- الهرم الأكبر”، باستخدام أجهزة مسح ما تحت التربة.

وذكر باحثون مصريون وأجانب من “جامعة هيغاشي نيبون” الدولية، و”جامعة توهوكو”، والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري، أن “اكتشاف الهيكل الجديد بجوار هرم خوفو في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة، تم باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة لمسح ما تحت التربة”.

وذكر فريق البحث، أن “مسحًا جيوفيزيائيًا، أجرى خلال الفترة ما بين 2021 و2023، باستخدام الرادار المخترق للأرض والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية لرؤية ما تحت الرمال”.

وكشفت الدراسات الاستقصائية، “عن أجسام غريبة يعتقد الباحثون أنها قد تكون جدرانًا عمودية من الحجر الجيري أو أعمدة تؤدي إلى هيكل مقبرة قديمة”، وأشارت النتائج إلى هيكل يبلغ طوله حوالي متر في 15 مترًا، ويقع تحت الأرض بمترين على شكل حرف (L).

ووفق الباحثين، “يبدو أن الهيكل متصل بهيكل آخر ضخم، مساحته متر مربع (33 × 33 قدمًا) ويصل عمقه إلى متر (33 قدمًا) تحت الأرض، تظل وظيفته غير واضحة”.

يذكر أن “الملك خوفو”، صاحب الهرم الأكبر لم يعثر له على أي معابد أو تماثيل إلا تمثال واحد صغير لا يتعدى طوله 9 سنتيمترات.

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