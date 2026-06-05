اكتشاف أثري نادر يعيد رسم تاريخ «خليج السدرة»

أعلنت بلدية خليج السدرة في ليبيا، أنه خلال أعمال الحفر والتجهيز الجارية ضمن مشروع الطريق المزدوج غرب مدينة بن جواد، تم اكتشاف موقع أثري يضم مقبرة وعددًا من الشواهد والآثار التاريخية، يُرجَّح أنها تعود إلى فترات زمنية قديمة.

وأوضحت البلدية أن هذا الاكتشاف يُعد إضافة مهمة إلى سجل المواقع الأثرية في المنطقة، نظرًا لما يحمله من دلالات تاريخية وحضارية تعكس تعاقب الحضارات التي استوطنت هذا الجزء من البلاد عبر العصور.

وأضافت أنه تم إبلاغ الجهات المختصة فورًا، حيث دعت الجهات المعنية إلى إجراء مسوحات ودراسات أثرية متخصصة، بهدف توثيق المكتشفات وتحديد عمرها الزمني وقيمتها العلمية، بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الثقافي والتاريخي.

وفي سياق متصل، تقدمت بلدية خليج السدرة بالشكر والتقدير إلى الجهات الأمنية والقضائية والخدمية التي أسهمت في دعم جهود البلدية خلال تنفيذ الأعمال، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.

يذكر أنه تُعد مناطق الهلال النفطي ومحيط خليج السدرة من المناطق التي شهدت عبر التاريخ تعاقبًا حضاريًا متنوعًا، ما يجعلها عرضة لظهور مكتشفات أثرية خلال المشاريع التنموية الكبرى. وتلجأ السلطات المختصة عادة إلى وقف أو تعديل مسار الأعمال مؤقتًا عند العثور على مواقع محتملة، من أجل حماية التراث الثقافي وإجراء الدراسات العلمية اللازمة.