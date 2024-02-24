اكتشاف أنواع جديدة من ثعابين «الأناكوندا» الخضراء

أعلن فريق علمي من جامعة كوينزلاند الأسترالية، عن اكتشاف نوع جديد من الثعابين العملاقة بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأميركية.

وكان ذلك الفريق قد سافر إلى غابات الأمازون في الإكوادور للبحث عن ثعبان “الأناكوندا الخضراء الشمالية” غير الموثقة سابقا، وذلك عقب دعوة من قبائل الواوراني، التي تقطن في تلك الغابات الشاسعة.

وقال البروفيسور بريان فراي، قائد الفريق، وهو عالم أحياء من جامعة كوينزلاند، إن الفريق انضم إلى صيادين من الواوراني في رحلة استكشافية مدتها 10 أيام، إلى منطقة بامينو في إقليم بايهويري ووراني، وذلك “للعثور على العديد من ثعابين الأناكوندا الكامنة في المياه الضحلة التي تتربص بالفريسة.

والأناكوندا هي ثعابين عملاقة وغير سامة تعيش في المياه أو بالقرب منها في الأجزاء الدافئة من قارة أميركا الجنوبية.

وقال فراي عن اكتشاف الفريق، الذي تم أثناء تصوير بعض حلقات لبرنامج ييث على قناة “ناشيونال جيوغرافيك”: “كان حجم هذه المخلوقات الرائعة لا يصدق، حيث بلغ طول أنثى الأناكوندا التي صادفناها 6.3 أمتار (20.7 قدما)”.

وأوضح الفريق أيضا أنهم سمعوا أدلة غير مؤكدة على رؤية ثعابين يبلغ طول الواحد منها 7.5 متر (24.6 قدما) ووزنها 500 كيلوغرام في المنطقة.

والأناكوندا الخضراء هي أثقل الثعابين وزنا في العالم، وفقا لمتحف التاريخ الطبيعي في المملكة المتحدة، الذي أشار إلى أن أثقل ثعبان تم تسجيله على الإطلاق كان وزنه 227 كيلوغراما، ويبلغ طوله 8.43 أمتار (27.7 قدما) وعرضه 1.11 أمتار (3.6 قدما).