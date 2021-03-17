اكتشاف أول إصابة بكورونا المتحوّر نوع سلالة جنوب أفريقيا في ليبيا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء، بيانا عن اكتشاف أولى الاصابات بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب إفريقيا بمدينة مصراتة.

وذكر بيان المركز، أن فريق خبراء الفيروسات وتقنية الأحياء الجزئية بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع مصراتة قام بدراسة عدد (32) عينة موجبة لفيروس كورونا المستجد باستخدام مشغلات (PCR) خاصة تعمل على تحديد السلالات المتحورة لفيروس كورونا (COVID-19).

وكانت النتائج كالتالي:

تم تأكيد عدد (2) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع السلالة الإنجليزية (UK Strain – SARS-CoV-2 /B.1.1.7)

تأكيد عدد (15) عينة مصابة بفيروس كورونا المتحور نوع سلالة جنوب إفريقيا (South African Strain – SARS-CoV-2 /B.1.351)

وأوضح المركز في بيانه، أن اكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر ما يحدث حالياً من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة وربما يكون السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة، بحسب المركز.