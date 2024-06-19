اكتشاف تقنية جديدة تطيل عمر بطاريات أجهزة آبل 100 مرة

كشف أحد موردي البطاريات للأجهزة التي تنتجها شركة أبل عن إنجاز كبير قد يعني عمر بطارية أطول لسماعات آيربودز وساعات أبل.

وقالت شركة TDK، أكبر صانع لبطاريات الهواتف الذكية في العالم، يوم الاثنين إنها نجحت في تطوير مادة يمكن استخدامها في بطارية جديدة ذات “كثافة طاقة أعلى بكثير” من خلاياها الحالية.

تشير كثافة الطاقة إلى مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها بالنسبة لحجمها أو وزنها. سيتم استخدام هذه المادة في بطارية الحالة الصلبة CeraCharge الخاصة بشركة TDK، والتي تقول إنها تتمتع بكثافة طاقة تبلغ 1000 واط/ساعة لكل لتر، أي ما يقرب من 100 مرة أكثر من بطارية الحالة الصلبة التقليدية.

وتستخدم هذه البطاريات إلكتروليتاً صلباً قائماً على الأكسيد، على عكس الإلكتروليت السائل المستخدم في بطاريات الليثيوم أيون الموجودة على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية، ما يجعلها “آمنة للغاية”. بطاريات الحالة الصلبة أصغر حجماً، ويتم شحنها بشكل أسرع، وتدوم لفترة أطول، كما أنها أقل عرضة للتلف الناتج عن التغيرات في درجات الحرارة.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في طوكيو: “الحجم الأصغر والسعة الأعلى يساهمان في صغر حجم الجهاز ووقت تشغيل أطول”.

تم تصميم البطارية لتحل محل البطاريات الأساسية التي تعمل على شكل عملة معدنية، مثل تلك الموجودة في الأجهزة القابلة للارتداء مثل سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأجهزة السمع. وستكون البطاريات الجديدة قابلة لإعادة الشحن، بما يتوافق مع لوائح البطاريات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الحد من التأثير البيئي للبطاريات.

وقالت شركة TDK إنها تعمل على إنتاج كميات كبيرة من بطاريات الحالة الصلبة، وتعزيز قدرة البطاريات باستخدام تقنية التصفيح متعدد الطبقات وتوسيع نطاق درجة حرارة التشغيل الخاصة بها.

صرح نوبورو سايتو، رئيس شركة TDK، لبلومبرغ في يناير أن الشركة تواصل تطوير تكنولوجيا البطاريات المستقبلية لتمييز نفسها في الفضاء المزدحم بشكل متزايد والحفاظ على قدرتها التنافسية.

قال سايتو: “قد يقول البعض إن مبيعات البطاريات لدينا تتجه نحو الانخفاض التدريجي، لكنني لا أتفق مع ذلك”. “أنا أضمن أن البطاريات ستكون ركيزة مستدامة وكبيرة لمحفظة المجموعة، حتى على المدى الطويل.”