اكتشاف سلالة جديدة «الأكثر فتكاً» من «جدري القرود»

اكتشف فريق دولي من علماء الأوبئة “سلالة متحورة” من فيروس “جدري القرود MPXV”، مؤكدين تسجيل إصابات عديدة ومحذّرين من تفشيه على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، “عثر على السلالة المتحورة في بلدة كاميتوغا، الفقيرة والمكتظة بالسكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم تسجيل 108 حالات”.

وبحسب الصحيفة، “يعتقد أن المتغير الجديد ظهر بين يوليو وسبتمبر 2023، أولا في الحيوانات ثم انتقل إلى البشر”.

ودعا الباحثون إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الفيروس وتجنب تفشي المرض على مستوى العالم”.

وكتبوا في الورقة البحثية: “من دون تدخل، فإن هذا التفشي المحلي في كاميتوغا ينطوي على إمكانية الانتشار على المستوى الوطني والدولي”.

وأضافوا: “بالنظر إلى التاريخ الحديث لتفشي الجدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإننا ندعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل البلدان الموبوءة والمجتمع الدولي لتجنب تفشي مرض الجدري العالمي مرة أخرى”.

وحذر الباحثون من أن “البنية التحتية المحلية للرعاية الصحية غير مجهزة للتعامل مع وباء واسع النطاق”، داعين “إلى إطلاق اللقاحات والأدوية ونشر تدابير المراقبة في المنطقة”.

يذكر أن الفيروس هو سليل سلالة 1 MPXV الأكثر فتكا، ويقتل ما يصل إلى 10% من المصابين، وتسبب الجدري في وباء عالمي في عام 2022 عندما انتشر في أكثر من 100 دولة وقتل مئات الأشخاص.