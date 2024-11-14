اكتشاف فريد قرب «هرم خوفو» في مصر

اكتشف باحثون، مقبرة غير معروفة من قبل، عمرها أكثر من 4000 عام، بالقرب من أهرامات مصر الشهيرة.

وقال معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، في بيان له: “عثرت بعثة روسية من معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، بقيادة دكتوراه الفلسفة في التاريخ إليانورا كورميشيفا، على مقبرة صخرية فريدة من نوعها لم تكن معروفة من قبل، وبدأت في استكشافها. تقع المقبرة المكتشفة في القطاع الشرقي من مجموعة أهرامات الجيزة، على بعد 300 متر من الهرم الأكبر”.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، “قام علماء الآثار بتطهير بإزالة ثقب صغير يمكن من خلالها رؤية بقايا تابوت خشبي محفوظ في حجرة الدفن، وأواني خزفية محفوظة سليمة- في مثل هذه الحاويات، تستخدم عادة في توفير الإمدادات التي يحتاجها المتوفى في الحياة الآخرة- وأشياء أخرى ملقاة في حجرة الدفن، ويستعد علماء الآثار الآن لفتح حجرة الدفن.

وقالت كورميشيفا: “يعود تاريخ المقبرة إلى عصر الدولة القديمة، زمن الأسرة الخامسة للفراعنة، ويوجد على جدرانها نقوش ونقوش تصور صاحب المقبرة وزوجته على مائدة، بالإضافة إلى ذلك، هناك تماثيل بالحجم الطبيعي لهم- وهي منحوتة في الصخر”.

يذكر أن “القبر يعود إلى عصر الدولة القديمة، وعهد الأسرة الخامسة للفراعنة المصريين، وتوجد على الجدران نقوش بارزة تصور صاحب القبر وزوجته على مائدة الأضاحي، وكذلك التماثيل المنقوشة في الصخر بالطول الكامل”.