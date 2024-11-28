اكتشاف كوكب نادر خارج «النظام الشمسي»

اكتشف العلماء في وكالة ناسا “كوكبا نادرا بحجم “نبتون” يدور على مقربة شديدة من نجمه المضيف، وهو الكوكب الرابع من نوعه الذي يتم اكتشافه”.

وبحسب موقع “إكسبريس”، “عثر العلماء في وكالة ناسا على الكوكب المسمى TOI-3261 b خارج النظام الشمسي، باستخدام تلسكوب الفضاء TESS، حيث يعد من بين أنواع الكواكب النادرة للغاية بسبب حجمه وتصنيفه، وينتمي إلى مجموعة من الكواكب يُطلق عليها اسم “صحراء نبتون الحارة”، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الكواكب الشبيهة بنبتون، إلا أنها تكون في الغالب مختلفة في خصائص غلافها الجوي وقدرتها على الاحتفاظ به”.

وقال العلماء “إن الكوكب الجديد عمره نحو 6.5 مليار سنة، ويشبه “نبتون” من حيث الحجم والتكوين، إلا أنه يدور بشكل أقرب بكثير إلى نجمه المضيف، وهذا يعني أن سنة واحدة فقط على TOI-3261 b لا تزيد عن 21 ساعة، أي أقصر حتى من يوم واحد على الأرض”.