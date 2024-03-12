اكتشاف معبد بوذي يعود لأكثر من ألف سنة في شمالي الصين

اكتُشف معبد بوذي يرجع تاريخه إلى عهد أسرة وي الشمالية (386 – 534) في حي بينغتشنغ بمدينة داتونغ في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وقال معهد مقاطعة شانشي لعلم الآثار إن المعبد القديم الذي يعتقد بأنه معبد رسمي أو ملكي، يبعد 300 متر عن أطلال قصر لأسرة وي الشمالية، فيما يوجد برج باغودا في مركزه.

ووجد الباحثون حفرة مربعة في وسط أساس برج الباغودا يوجد فيها لؤلؤ ومجوهرات مرجانية وخواتم نحاسية. كما تم اكتشاف أكثر من 200 تمثال بوذي محفوظ بشكل جيد داخل البرج، حيث كانت بعض التماثيل مرسومة وبعضها مزخرف بورق ذهبي.

وقال لي شو يون، نائب مدير معهد شانشي لعلم الآثار، توحي الجدران المقشرة لبرج الباغودا أن جدران البرج كانت مرسومة، مضيفا أن أطلال أساس برج الباغودا هي الأكثر حفظا التي يتم اكتشافها في داتونغ، وهو ما يوفر مواد بحثية فيزيائية مهمة لدراسة الأشكال المعمارية لأبراج الباغودا البوذية في ذلك الوقت.