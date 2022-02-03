أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، اليوم الخميس، عن اكتشاف مقبرة أثرية في مدينة العجيلات غربي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين لفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الغربية، بشأن اشتباهه بوجود مقبرة أثرية في مزرعته الخاصة بمدينة العجيلات.

وعلى إثر ذلك، باشر تحريات أعضاء التحقيق بالفرع وبالتنسيق مع مراقبة آثار صبراتة بناء على تعليمات نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، بالتوجه إلى الموقع المذكور رفقة خبيري آثار للكشف عن الموقع وتحديد نوع الآثار والحقبة التاريخية التي تعود لها.

ومن خلال الكشف المبدئي، تبين وجود شواهد لمقبرة أثرية وكذلك بقايا لجرة فخارية قديمة وقطعة نقدية قديمة وقد أخذت العينات لدراستها من قِبل خبراء المصلحة لإصدار تقرير نهائي بالخصوص.